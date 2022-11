- The Great War : Western Front montre du gameplay

Publié le Lundi 21 novembre 2022 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Guerre et Paix

Le studio de développement de Petroglyph Games et les éditeurs de chez Frontier Foundry ont dévoilé la première bande-annonce de gameplay pour leur futur jeu The Great War: Western Front. Il s'agit d'un jeu de stratégie dans laquelle vous allez prendre la tête des armées d'un des deux camps de la Première Guerre Mondiale.Dans cette bande-annonce, vous allez découvrir le rôle de Commandant du Théâtre d’opérations et avoir un premier aperçu de la carte de campagne.Dans ce jeu, non seulement vous gérerez vos troupes au sol, mais aussi développer de nouvelles technologies et gérer vos ressources.Sortie annoncée pour 2023.