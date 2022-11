- Ova Magica, un mélange entre Pokémon et Stardew Valley

Publié le Lundi 21 novembre 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Oeufs battus

Présenté comme un mélange entre Pokémon et Stardew Valley, avec une touche de Slime Rancher, Ovo Magica vous propose de gérer votre ferme, vos cultures, mais aussi vos bestioles que vous pourrez aussi aller chasser dans la nature pour les capturer et les éléver ensuite...Batailles de créatures, oeufs à récupérer, éléments de JRPG, donjons à visiter... le jeu mélange un peu tous les genres pour plaire au plus grand nombre.Il est prévu à la fin 2023 pour PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.