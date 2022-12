WRC Generations : le nouveau jeu de rallye sort sur Switch

Publié le Vendredi 2 décembre 2022 à 10:15:00 par Yoann Schuler

Vroum Vroum les voitures

Vous l'aurez compris au sous-titre, je suis pas un expert de jeu de voiture. Je suis quand même doté d'une paire d'yeux, donc je serais capable de vous parler un petit peu de WRC Generations.WRC Generations est l'opus le plus récent de la série des WRC, jeux de voitures officiels du World Rally Championship. La grande nouveauté de l'opus, c'est les voitures électriques hybrides, qui offrent une façon de jouer plus stratégique avec la gestion de la batterie. Vous pourrez aussi rentrer en compétition contre les joueurs du monde entier via le mode Ligue, qui vous met en compétition avec tous les joueurs sur toutes les plateformes (à l'exception de la Switch, qui est estimée trop désavantagée en terme de hardware et dispose de son propre tableau des scores).La sortie physique sur Switch date d'hier, en dématérialisé plus tard dans l'année. Le jeu est déjà sorti sur PC, PS4/5 ainsi qu'Xbox One/Series depuis un petit moment déjà.