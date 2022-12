Xbox Game Pass : Les nouveautés de décembre

Publié le Vendredi 2 décembre 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Du plaisir

Eastward (Cloud, Console & PC) - disponible

The Walking Dead: L’Ultime Saison (Cloud, Console & PC) - disponible

Totally Reliable Delivery Service (PC) - disponible

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker (Cloud, Console & PC) – 6 décembre

Hello Neighbor 2 (Cloud, Console & PC) – 6 décembre

Chained Echoes (Cloud, Console & PC) – 8 décembre

Metal: Hellsinger (Xbox One) – 8 décembre

High On Life (Cloud, Console & PC) – 13 décembre

Potion Craft (Console et PC) – 13 décembre

Hot Wheels Unleashed – Game of the Year Edition (Cloud, Console & PC) – 15 décembre

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan (Cloud, Console & PC) – 15 décembre

Essai de Need for Speed Unbound via EA Play – Disponible

Conan Exiles : Chapitre 2 – 6 décembre

3 mois d’essai gratuit Apple TV+ et Apple Music – Disponible

Aliens: Fireteam Elite (Cloud, Console & PC)

Breathedge (Cloud, Console & PC)

Dragon Quest XI : Les Combattants de la Destinée (Cloud, Console & PC)

Firewatch (Cloud, Console & PC)

Lake (Cloud, Console & PC)

One Piece: Pirate Warriors 4 (Cloud, Console & PC)

Neoverse (Cloud & Console)

Course avec Ryan (Cloud, Console & PC)

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth (Cloud, Console & PC)

Rory McIlroy PGA Tour (Console) EA Play

Transformers: Battlegrounds (Cloud, Console & PC)

Le catalogue du Xbox Game Pass se fournit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.Les nouveaux titres :Vous pourrez également télécharger le contenu et les mises à jour suivantes :Le Game Pass Ultimate vous donnera accès à :Enfin, les jeux suivants quittent le Game Pass le 15 décembre :