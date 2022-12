Idée Cadeau : Biopod Dino Inmotion

Publié le Vendredi 2 décembre 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

De chez Silverlit

Biopod Dino



Découvrez le BIOPOD Inmotion ! Le nouveau Robot Dinosaure géant au look cyberpunk à construire soi-même !

Ouvre la capsule de ta créature et construis-la pour lui redonner vie ! Ses yeux s’illuminent et elle fait des bruits effrayants ! Tu peux la faire bouger grâce à ses capteurs tactiles pour un résultat plus vrai que nature!

La créature fait environ 16 centimètres et possède 23 pièces pour un assemblage très simple et parfaitement accessible aux enfants.





Avis : Les petits garçons (et les petites filles aussi, ne soyons pas exclusifs) vont adorer : un dino à sortir de sa capsule et à monter soi-même. Après avoir sorti des mini-versions, celle-ci est assez grande (presque 17 cm) et surtout, c'est très simple à assembler et on peut jouer avec ensuite. Bien entendu, des effets sonores viennent rajouter au plaisir de jouer avec ce dino cyberpunk doté de plusieurs capacités, comme la détection de mouvements, des yeux lumineux et un cri. Très chouette.SilverlitPrix généralement constaté : 24,99 €Recommandation GamAlive : 5+