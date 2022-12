(TEST) Casque RIG 300 Pro HS

Publié le Jeudi 1 décembre 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Petit prix mais bonne qualité

Bizarrement, c'est le jour où l'on a reçu des casques à tester à la rédaction que Théo est venu frapper à la porte de mon bureau pour m'expliquer qu'il avait un problème avec le sien, qu'il ne marchait plus qu'une oreille sur deux grésillait, qu'il avait essayé de réparer ça avec un fer à souder et avec du scotch, mais que ça n'avait pas été concluant, qu'il devait tester des jeux mais en Open Scpace, c'était ilmpossbile, bref, que si j'avais un casque, même en test, il pouvait s'en charger...Et il m'a, au passage, offert une grosse part du Beaufort que sa maman Anne-Sophie lui a envoyé par Colissimo.Moi, ses problèmes de casque, j'avoue, je m'en battais les steaks. Mais le fromage, ça vous change un homme. Théo a donc récupéré, et testé, un casque.