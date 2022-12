- Knights of Honor II: Sovereign dévoile son multijoueur

Publié le Jeudi 1 décembre 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Jouez entre amis

Knights of Honor II: Sovereign est un jeu de stratégie, de type wargame, développé par Black Sea Games, un studio bulgare et édité par THQ Nordic. Il est prévu pour le 6 décembre sur PC.Le jeu se déroule au du Moyen-Âge, dans les Flandres. Les développeurs veulent un jeu qui se veut simple, facile d'accès, pour lequel vous n'aurez pas besoin de passer des heures et des heures à en comprendre les rouages.Vous pourrez choisir l'un des 200 royaumes, duchés ou même petit village, pour débuter votre histoire et tenter de devenir Roi, à force de guerres, de diplomatie ou encore d'alliances.Un mode multijoueur permettra de jouer jusqu'à 6 joueurs, créer son propre royaume, se combattre ou s'allier... se trahir aussi...Ce mode a été dévoilé dans une bande-annonce :