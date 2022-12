- La Nuit au Musée : le retour de Kahmunrah arrive sur Disney +

Publié le Jeudi 1 décembre 2022 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Intéressant ?

Disney Plus sort un nouveau film La Nuit au Musée. Mais il s'agira d'un film d'animation réalisé par Matt Danner, écrit par Ray DeLaurentis & Will Schifrin et produit par Shawn Levy. En version originale, Joshua Bassett, Jamie Demetriou, Alice Isaaz, Gillian Jacobs, Joseph Kamal, Thomas Lennon, Zachary Levi, Akmal Saleh, Kieran Sequoia, Jack Whitehall, Bowen Yang et Steve Zahn prêtent leur voix aux personnages.La Nuit au Musée : le retour de Kahmunrah raconte l'histoire de Nick Daley, fils de Larry, l’ancien gardien du musée incarné dans les films par Ben Stiller, qui prend comme job d'été celui de gardien de nuit au Museum d'Histoire naturelle de New York. Dès la tombée de la nuit, il peut retrouver ses amis Jedediah, Octavius et Sacagawea. Mais lorsque le dangereux souverain égyptien Kahmunrah s'échappe du système dans le but de délivrer son armée de morts du monde souterrain, Nick se lance à sa poursuite...