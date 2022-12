- The Knight Witch est sorti

Publié le Jeudi 1 décembre 2022 à 11:38:00 par Cedric Gasperini

Baston et chapeau pointu

The Knight Witch est un mélange demétroidvania et bullet hell. Vous progresserez au milieu d'une myriades de petites boules lumineuses à esquiver, tout en tirant les vôtres avec un système d'équipement basé sur des cartes.Le jeu est sorti sur PC, PS4 et 5, Xbox Series/One et Nintendo Switch.Vous allez y jouer Rayne, une célèbre chevalier-sorcière (et non pas chevalière-sorcière parce que le nom fait penser à une bague en forme de tête de mort) qui tente de sauver son monde face à une invasion lancée par le Golem de Guerre. Le buest étant de poutrer tout le monde à travers des donjons jusqu'à le retrouver et lui faire la peau. Ou la pierre. Ou l'argile. Enfin, la matière du Golem, quoi.Un trailer de lancement a été mis en ligne :