- Warhammer 40,000: Darktide est sorti

Publié le Jeudi 1 décembre 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Coop fatal

Warhammer 40,000: Darktide, le nouveau jeu du studio de développement suédois Fastshark, est désormais disponible. Pour rappel, il s'agit d'un FPS, jouable en coop à 4, dans lequel vous allez tenter de reprendre la ville de Tertium, abandonée au chaos.Le studio est à l'origine du jeu Vermintide 2, entre autres.Vous pourrez créer votre propre personnage, personnaliser son apparence physique, sa voix et son origine, choisir sa classe et vous lancer dans la partie.Le jeu changera surtout son scéario via des mutateurs permettant d'ajouter des défis en pleine partie.