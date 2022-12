- Les jeux PlayStation Plus du mois de décembre

Publié le Vendredi 2 décembre 2022 à 11:15:00 par Julia Bourdin

Mass Effect Legendary Edition :

Biomutant :

Divine Knockout: Founder’s Edition :

Comme tous les mois, PlayStation + offre des jeux à ses abonnés. Ce mois-ci, peu importe votre formule d’abonnement vous pourrez obtenir Biomutant sur PS5 et PS4, Mass Effect Legendary Edition pour PS4 uniquement et Divine Knockout: Founder’s Edition pour PS4 et PS5.Une belle sélection et une excellente opportunité de découvrir le légendaire Mass Effect pour ceux qui ne l’ont pas encore fait.Voici les résumés du PlayStation Store pour les trois jeux :Revivez la légende du commandant Shepard et redécouvrez la trilogie mythique grâce à Mass Effect Édition Légendaire ! Cette version entièrement remastérisée et optimisée en 4K Ultra HD inclut tout le contenu solo de base et plus de 40 DLC de Mass Effect, Mass Effect 2 et Mass Effect 3, ainsi que des armes, des armures et des packs promotionnels. Découvrez un univers incroyablement riche et détaillé dans lequel vos décisions auront des conséquences drastiques sur le déroulement de l'aventure.Retrouvez un mélange de combat rapproché, de jeu de tir et de capacités de mutant dans ce jeu de rôle en monde ouvert proposant une fable post-apocalyptique sur le thème du kung-fu. Une épidémie sévit partout autour de vous et l'Arbre-de-Vie dépérit. Les tribus sont divisées. Explorez un monde dans la tourmente et influez sur son sort : allez-vous devenir son sauveur, ou le précipiter vers un destin plus sombre encore ? Reprogrammez votre structure génétique pour modifier votre apparence et votre style de jeu, et combinez différentes pièces pour créer vos propres armes, revolvers ou fusils, de façon à taillader, écraser ou perforer vos ennemis. La version PS5 est compatible 4K et HDR, avec trois modes graphiques.Disponible en exclusivité sur PlayStation Plus, ce jeu de plateforme et de combat vient ajouter une toute nouvelle dimension au genre : blessez vos adversaires pour les rendre vulnérables, puis expulsez-les hors de l'arène dans une perspective à la troisième personne absolument unique ! Faites votre choix parmi 10 dieux jouables. Chaque arène de combat propose des mécaniques de jeu propres à maîtriser, pour une expérience encore plus riche. DKO est compatible avec le cross-play et la cross-progression, et la Founder's Edition permet de débloquer du contenu bonus et pour le jeu, ainsi qu'un cosmétique thématique à utiliser dans Smite.Ces jeux seront disponibles à partir du 6 décembre et jusqu’au 2 janvier. Par ailleurs, Sony rappelle que les jeux d’octobre seront encore disponibles jusqu’au 5 décembre.Enfin, ce mois-ci, les membres peuvent gagner des points supplémentaires pour le programme de fidélité PlayStation Stars. Pour recevoir automatiquement 50 points, il suffit de récupérer et utiliser les titres offerts ce mois-ci.