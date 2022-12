- Le Dernier Chapitre d'Assassin's Creed Valhalla est disponible

Publié le Vendredi 2 décembre 2022 à 11:10:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

L'épilogue du Viking

Il est là, "Le Dernier Chapitre" est l'épilogue d'Assassin's Creed Valhalla, cette dernière mise à jour va vous permettre permettre de profiter d'un nouveau contenu narratif et également de personnaliser davantage votre expérience, je ne vous en dis pas plus, à vous de le découvrir.Une autre petite news, le 6 décembre prochain, vous découvrirez le crossover entre Assassin's Creed Valhalla et Destiny 2, et la cerise sûr le gâteau, du 15 au 19 décembre, Assassin's Creed Valhalla sera accessible gratuitement pour tous ! Un bien beau cadeau avant Noël.