- Like a Dragon: Ishin!, la vidéo

Publié le Vendredi 2 décembre 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Nippone, nippine

Like a Dragon: Ishin!, sortira le 21 février 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Signé Ryu Ga Gotoku, le jeu vous plonge dans les années 1860, à Kyo, et va vous raconter le combat d’un samouraï en quête de justice.Sakamoto Ryoma, armé de son sabre de samouraï et de son fidèle pistolet, va vous emmener dans le japon historique, avec notamment des personnages phares de la culture nippone.Like a Dragon: Ishin! est le remale d'un jeu sorti en 2014, exclusivité japonaise, et bénéficiera d'une refonte graphique et d'ajout de contenu. Le jeu est édité par Sega.