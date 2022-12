- Romancing SaGa -Minstrel Song - Remastered est disponible

Publié le Vendredi 2 décembre 2022 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Moi, je me bouche les oreilles

Romancing SaGa –Minstrel Song- Remastered est sorti sur PC, via Steam, mais aussi sur PS4, PS5, Nintendo Switch, iOS et Android.Pour rappel, il s'agit du remake d'un jeu sorti sur PS2, qui était déjà le remake du jeu Romancing Saga sorti sur NES.La version PS2 n'était sortie qu'au Japon. On suit l'aventure de 8 personnages, chaque décision ayant un impact sur le scénario. Le tout dans un monde Fantasy. Avec une sorte de cowboy avec une énorme tête, qui joue de la guitare. Ça doit être pratique pour donner des coups de boules.