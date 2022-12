Blood Bowl 3 dévoile ses saisons

Publié le Vendredi 2 décembre 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Automne, hiver, été, praline dans la gueule, printemps

Blood Bowl 3 sera disponible sur Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X/S le 23 février 2023. La version Nintendo SwitchTM sortira après. Le jeu proposera pour la première fois aux joueurs un système de saisons. Gautier Brésard et Clément Nicolin, respectivement Chef de Projet et Chef de Produit de Blood Bowl 3, expliquent ce système qui proposera du contenu supplémentaire sous forme d'un Battle Pass.Au lancement, Blood Bowl 3 proposera 12 factions.Pour rappel, Blood Bowl III est une adaptation en jeu vidéo du jeu de plateau éponyme qui a fait fureur dans les années 90. Il s'agit d'une sorte de foot US dans un monde Fantasy. Un foot US où l'on passe autant de temps (voire plus) à se foutre sur la gueule qu'à tenter de marquer des points. Cette adaptation en jeu vidéo se déroule à la façon d'un jeu de stratégie au tour par tour.