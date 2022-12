- Transformers : Rise of the Beasts, la première bande-annonce est là

Publié le Vendredi 2 décembre 2022 à 11:23:00 par Sylvain Morgant

Camion vs gorille

Et dans un désir permanant de rajouter des pierres à l'édifice quitte à ce que le château de carte soit de plus en plus bancal, cet épisode se déroulera dans les années 90, soit après le film Bumblebee mais avant le premier film Transformers, là où on vous le rappelle, Optimus et acolytes transformables débarquaient pour la première fois sur Terre…

Les vaillants Autobots découvriront les Maximals, gentils Transformers capables de prendre l'apparence d'animaux et présents sur notre planète depuis des siècles.

Réalisé par Steven Caple Jr. , avec Anthony Ramos et Dominique Fishback en têtes d’affiche, le film sortira en salles le 7 juin 2023.



La saga des robots extraterrestres est de retour au cinéma.