- Enfin les premières images pour Indiana Jones et le Cadran de la Destinée

Publié le Vendredi 2 décembre 2022 à 11:38:00 par Sylvain Morgant

Sortez les fouets et les Fedora

Reprenant le rôle du Dr Henry Jones Jr, parce que Indiana, c'est le nom du chien, Ford retrouvera quelques têtes connues et surtout ses meilleurs méchants. Phoebe Waller-Bridge interprètera sa filleule. L'histoire se déroule en 1969, douze ans après la dernière aventure à base d'extraterrestres de l'archéologue. Le méchant du film, inspiré de l'ingénieur nazi Wernher von Braun, est évidemment campé par Mads Mikkelsen, le méchant par excellence.

Le reste du casting est également composé de Boyd Holbrook, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Shaunette Renée Wilson et d'Antonio Banderas. Indiana Jones et le Cadran de la Destinée débarque dans les salles françaises le 28 juin 2023.



Après un opus très mitigé en 2008 (surtout au niveau des critiques, parce que c'est l'opus qui a rapporté le plus) à base d'extraterrestres et de crânes de cristal, le toujours jeune et fringant Harrison Ford remet le couvert en 2023.