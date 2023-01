- Evil Dead Rise : le reboot s'annonce horrible

Publié le Lundi 9 janvier 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

C'est une bonne nouvelle, non ?

Exit Sam Raimi. Le reboot d'Evil Dead, baptisé Evil Dead Rise, est prévu pour le 19 avril prochain et sera réalis par Lee Cronin (The Only Child, sorti en 2021). Devant la caméra, Alyssa Sutherland, Lily Sullivan, Gabrielle Echols. On notera toutefois que Sam Raimi et Bruce Campbell, l'acteur de la trilogie originale, sont producteurs du film.Quelques changements toutefois, par rapport à l'oeuvre originale : il ne s'agit plus d'un groupe d'étudiants qui loue une bicoque paumée dans les bois, mais deux soeurs qui se retrouvent après des années de séparation. Et ça va partir en couilles.Le film s'annonce sanglant.