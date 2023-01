- Into The Flames arrive en version finale

Publié le Lundi 9 janvier 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Prestige de l'uniforme

Into The Flames est un jeu solo ou en coop qui permet d'incarner une unité de pompiers et de combattre les incendies. Le jeu était déjà disponible en accès anticipé, il en sort demain pour arriver en version finale.Vous allez conduire différents engins de pompiers, pénétrer dans des immeubles, éviter les flammes, manier de la hache comme de la lance à incendie...Chaque feu est unique et nécessite des moyens différents pour être combattu.A découvrir sur Steam