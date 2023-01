Ant-Man et la Guêpe : Quantumania s'offre une nouvelle bande-annonce

Publié le Mercredi 11 janvier 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Bad Bzzzzzz

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania a dévoilé une nouvelle bande-annonce. La sortie du film est toujours prévue pour le 15 février 2023 et on ne manquera pas d'envoyer Sylvain se palucher loes de l'avant-première.Le film est signé Peyton Reed et mettra à nouveau Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Evangeline Lilly (Hope Van Dyne/La Guêpe), Michael Douglas (Dr. Hank Pym), Michelle Pfeiffer (Janet van Dyne) devant la caméra.Au menu, exploration de la dimension subatomique.