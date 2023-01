- Deliver Us Mars : lancement imminent

Publié le Mardi 10 janvier 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Aussi bon que le premier ?

Suite de Deliver Us The Moon, qui avait en son temps eu un bon petit succès - mérité -, Deliver Us Mars est prévu sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC. Il sortira le 2 février.Signé Frontier Foundry, le jeu raconte l'histoire de Kathy et Claire. Elles sont à la recherche de leur père qui les a abandonnées des années auparavant. Elles doivent également rapporter chez elles les ARKs, vaisseaux énormes capables d’inverser le déclin environnemental causé par le réchauffement climatique terrien. Bref, une quête de famille sur fond de sauvetage de l'humanité.Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée.