(TEST) Children of Silentown (Switch, PC)

Publié le Lundi 9 janvier 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Le silence est d'or... ou pas ?

A Gamalive, on a une façon bien à nous de distribuer les tests. "Tiens, y'a un chat à un moment dans le jeu, on va filer ça à Julia". "Tiens, y'a une vache, on va filer ça à Théo". "Tiens, y'a un gros truc indéninissable, on va filer ça à Sylvain". On arrive toujours à définir quel jeu conviendra à quel testeur, selon ses goûts, ses envies.Bon, souvent, c'est en fonction de ses dégoûts et de ce qu'il ne veut surtout pas tester. Parce qu'on est méchant.Là, ça parle de silence. Et comme Yoann est un gars silencieux, mais du genre à vous parler en regardant ses chaussures et en marmonant, on s'est dit que le jeu était pour lui.C'est Vincent qui a posé, finalement, la question à laquelle personne n'avait réfléchi : "Mais qui c'est Yoann ?".