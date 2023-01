- Volley Pals donne de ses nouvelles

Publié le Lundi 9 janvier 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Sport en sable

Développé par le studio Naisu, Volley Pals sort le 10 mars sur Xbox One et Xbox Series, via le Microsoft Store. Il sera disponible sur Nintendo Switch et Steam le 6 avril.Le jeu sera en démo début février. Il est possible de le précommander dès maintenant sur Xbox et dans trois jours sur Switch.Il s'agit d'un jeu de volley multijoueur, à l'ambiance très cartoon. Un jeu très arcade, qui propose plusieurs personnages à intégrer dans son équipe. Vous pourrez aussi customiser les règles d'une partie, grâce à plusieurs options.