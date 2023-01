Publié le Mardi 10 janvier 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Ramequin

God of War (PS5) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) Fifa 23 (PS4) Pokémon violet (Nintendo Switch) Gran Turismo 7 (PS5)

God of War Ragnarök Gran Turismo 7 Horizon Forbidden West Edition Collector

Call of Duty Modern Warfare II Fifa 23 Forza Horizon 5

Fifa 23 Call of Duty Modern Warfare II God of War Ragnarök

Fifa 23 NBA 2K23 GTA V

Mario Kart 8 Deluxe Pokémon violet Nintendo Switch Sports

Football Manager 23 Minecraft Farming Simulator 22

Le SELL nous livre son top des ventes de jeux vidéo en France. Il s’agit de la 52ème et dernière semaine de 2022.Comme chaque semaine d’ailleurs, nous l’illustrons avec un fromage. Cette semaine, nous vous faisons découvrir le Ramequin, un fromage au lait pasteurisé de vache, à pâte sèche, non-cuite et à croûte retirée par lavage, qui nous vient de la région Auvergne-Rhône-Alpes,.J'avoue, on a un petit peu de mal à comprendre le top cette semaine... du moins celui de PS5. Comment un produit épuisé depuis des semaines peut-il se retrouver en 3ème position des ventes ? A mon avis, au SELL, ça ne doit pas sucer que des glaçons...