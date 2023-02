- Kerbal Space Program 2 est sorti en accès anticipé

Publié le Lundi 27 février 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Visez déjà l'infini, pour l'au-delà, on verra après

Private Division et Intercept Games viennent de sortir Kerbal Space Program 2 en accès anticipé sur PC. Les versions PlayStation 5 et Xbox X|S du jeu sortiront à la fin de cette période d'accès anticipé.On vous rappelle encore une fois le but du jeu : Avec plus de 350 pièces personnalisables, vous allez devoir construire des vaisseaux, coloniser de nouvelles planètes, fonder des colonies, construire de nouveaux vaisseaux, coloniser encore de nouvelles planètes...Reste à savoir si vous arriverez à en faire voler un, de vaisseau.