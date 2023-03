Pokémon : découvrez toutes les nouveautés de 2023

Publié le Mardi 28 février 2023 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Plein plein de choses

The Pokémon Compagny a dévoilé sa roadmap pour l'année 2023. Au menu, du contenu inédit pour les jeux Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, une série Netflix en stop motion intitulée La réceptionniste Pokémon, un set premium du JCC Pokémon : Pokémon Trading Card Game Classic et Pokémon Sleep, l'appareil Pokémon GO Plus +, et bien d'autres infos encore...Bref, une grosse année s'annonce pour la franchise et, par conséquent, pour les fans.Le trésor enfoui de la Zone Zéro, un nouveau contenu additionnel téléchargeable pour Pokémon Écarlate et Pokémon Violet a été dévoilé. Il est d'ores et déjà disponible à l'achat sur le Nintendo eShop.