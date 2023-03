The Front, un nouveau FPS de survie en monde ouvert

Publié le Mardi 28 février 2023 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Le monde d'après, ça craint

Développé par Samar Studio, The Front est un nouveau FPS de survie et de fabrication en monde ouvert. Il se déroule dans un monde post-apocalyptique peuplé de créatures mutantes et arpenté par différentes factions humaines hostiles les unes avec les autres.Ajoutez une couche de tyran qui tente d'installer un nouvel ordre liberticide, des guerres, des exilés, des bandits, des soldats... et vous au beau milieu de tout ça.Vous devrez combattre mais aussi récupérer des ressources pour construire de nouvelles technologies. Plus de 400 formules de fabrication sont à découvrir. Le monde proposera une superficie de 36km², un cycle jour/nuit, 10 météos différentes, des véhicules...Le jeu est annoncé sur PC uniquement pour le moment.