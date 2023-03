The Outer Worlds : Spacer’s Choice Edition annoncé pour le 7 mars

Publié le Mardi 28 février 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Abusé au niveau du prix de la mise à jour

L'excellent The Outer Worlds, dont on attend désormais une suite, sortira en Spacer’s Choice Edition le 7 mars prochain sur Xbox Series, PS5 et PC.Cette édition proposera un graphisme amélioré, des personnages plus détaillés, des temps de chargement réduits... et elle comprendra le jeu de base The Outer Worlds ainsi que ses deux DLC, Meurtre sur Éridan et Péril sur Gorgone. The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition sera proposé au prix de 59,99 €.Les joueurs possédant déjà les versions Xbox One, PlayStation 4 ou PC (Steam, Epic Game Store ou Windows Store) de The Outer Worlds et ses DLC peuvent passer à l'édition The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition sur la nouvelle génération de console ou, le cas échéant, sur la même boutique PC au prix de 9,99 €. Ça fait cher pour une simple mise à jour graphique qui, pour le coup, aurait pu être proposée gratuitement (elle l'est souvent sur lesj eux).