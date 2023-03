Solomon Snow: First Contact sur Steam le 31 mars

Publié le Mardi 28 février 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

L'élimine du roi Solomon

Futuresalt Entertainment Ltd., un studio indépendant, a dévoilé son prochain jeu, baptisé Solomon Snow: First Contact. Il sortira sur Steam le 31 mars prochain.Entre shooter et puzzle game, avec quelques mécaniques de gestion d'équipe, le jeu s'inspire de classiques des années 90 tels que Alien Breed, Half-Life, Duke Nukem et Doom.Vous allez incarner un simple agent de sécurité qui doit sauver la planète d'une invasion alien. 38 niveaux vous attendent.