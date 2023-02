- Punch Club 2: Fast Forward!, entre gestion et combats

Publié le Lundi 27 février 2023 à 11:50:00 par Cedric Gasperini

Intéressant

Inspiré des jeux (et de l'ambiance) des années 80, Punch Club 2: Fast Forward! est un jeu dans lequel vous allez gérer une salle de boxe. Il est prévu sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et Nintendo Switch. Sortie en 2023, sans plus de précision.Dans une ville cyberpunk où la corruption et le crime règnent en maîtres, les combats de boxe pourrait être la solution pour s'en sortir. Il faudra gérer votre club, son équipement, mais aussi votre propre entraînement. Vous devrez faire avec la mafia, les voleurs, mais aussi pourquoi pas bosser avec la Police.Bref, une multitude de choses à gérer et à faire. Ou pas. Vous pourrez aussi rester dans votre petit club sans vous mêler des affaires des autres...