- Flight Simulator s'offre la Nouvelle-Zélande

Publié le Lundi 27 février 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Dites bonjour à Peter

Microsoft Flight Simulator vient de sortir sa 12ème mise à jour du Monde. Une mise à jour payante, bien entendu, disponible via le Microsoft Store.Elle ajoute la Nouvelle-Zélande en détails. Cette mise à jour inclut sept nouvelles villes créées grâce à des données photogrammétriques en haute-résolution : Auckland, Christchurch, Hamilton, Nelson, Queenstown, Tauranga, Wellington. 62 points d’intérêts ont été ajoutés dont le Mont Cook, la plus haute montagne du pays s’élevant à 3 724 mètres d’altitude ou le Milford Sound, un fjord célèbre.Neuf aéroports ont été ajoutés : L’aérodrome de Gisborne (NZGS), l’aéroport de Milford Sound (NZMF), L’aérodrome de Martins Bay (NZMJ), La piste d’atterrissage du fleuve Gorge (NZQE), l’aéroport de Rotorua (NZRO), l’aéroport de Lake Tekapo (NZTL), l’aéroport de Whangarei (NZWR), l’aéroport de Westport (NZWS) et la piste d’atterrissage de Quintin Lodge (T004).Ajoutez des défis, des îles, des arbres, des moutons, des hobbits et le tour est joué.