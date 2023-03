Urbek - Defend the City sort le 3 mars sur PC

Publié le Mardi 28 février 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Kaboum

Sorti en juillet dernier sur PC, Urbek City Builder, un simple jeu de construction et de gestion de ville, s'est trouvé une variante inspirée... d'un conflit dont on taira le nom mais que vous reconnaîtrez sans doute.Le nouveau jeu, Urbek Defend the City, est à nouveau un city builder, dans lequel vous devez construire votre ville, la gérer, faire en sorte que la population vive du mieux qu'elle peut... mais il vous faudra aussi la garder en vie. Votre ville est en guerre et régulièrement bombardée. A vous d'installer des défenses anti-aériennes de plus en plus sophistiquées au fur et à mesure que vos ennemis deviennent puissants...A sortir le 3 mars prochain, sur Steam