DC Justice League : Chaos Cosmique se dévoile en vidéo

Publié le Mardi 28 février 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Gentillet

Bandai Namco a mis en ligne une nouvelle bande-annonce du jeu DC Justice League : Chaos Cosmique, à sortir le 10 mars prochain sur PS4, PS5 et Nintendo Switch. Le jeu sera disponible en version numérique mais aussi en version boîte.Vous pourrez y incarner Superman, Batman ou Wonder Woman pour affronter Mr Mxyzptlk, le diablotin de la 5e dimension et Starro le conquérant. Le jeu est jouable en solo ou en coop à deux.Ce petit jeu d'action à l'ambiance familiale est à découvrir, donc, en vidéo :