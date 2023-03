Barotrauma disponible dès le 13 mars

Publié le Mardi 28 février 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

survie en sous-marin

Daedalic Entertainment lancera Barotrauma, un jeu de survie sous-marine en coopération, le 13 mars prochain. Le jeu est depuis 4 ans en accès anticipé. Il était temps de le voir débarquer en version finale.Jusqu'à 16 joueurs doivent gérer les commandes d'un sous-marin dans le but de survivre au milieu d'un océan extraterrestre, sur Europe, la lune aquatique de Jupiter. Il va falloir se coltiner des monstres marins et les états d'âme de votre équipage.Cette sortie en version finale arrive avec de nouveaux graphismes, de nouveaux environnements, une refonte de la campagne, de nombreux ajouts en termes de monstres, de missions, de ruines et épaves à explorer, de progresion de personnage et un tutoriel retravaillé.