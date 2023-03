- Little Friends : Puppy Island arrive cet été !

Publié le Vendredi 24 mars 2023 à 11:15:00 par Julia Bourdin

Un retour en enfance

Big Blue Bubble et Fireshine Games annoncent que la suite de leur série Little Friends, Puppy Island sortira cet été sur PC et Nintendo Switch !Dans ce jeu vous explorerez une île paradisiaque dans le but de rencontrer et de vous lier d’amitié avec plein d’adorables petits toutous. Vous pourrez partir ensemble en promenade pour découvrir des lieux amusants et chercher des trésors enfouis. Et au retour vous pourrez étendre et améliorer votre centre de vacances pour chiens.Il y a pour l’instant 9 races de chiens à rencontrer et à habiller à l’aide des 350 accessoires disponibles dans le jeu. Vous pourrez également les entrainer et en prendre soin pour qu’ils soient les meilleurs compagnons à avoir jamais existé.Pour moi, ce jeu est un véritable retour en enfance, clairement dans la lignée de ceux auxquels je jouais sur le vieux Windows XP familial entre deux pains au lait. Si vous avez un enfant amoureux des animaux à qui vous devez faire un cadeau dans les prochains mois, Puppy Island pourrait se révéler idéal.