- Un nouveau DLC pour Marvel's Midnight Suns

Publié le Vendredi 24 mars 2023 à 11:50:00 par Ambre Cogné

Déjà un morbillion de nouvelles possibilités

Les développeurs de Firaxis Games et les éditeurs de 2K épaississent la sauce de Midnight Suns avec une bonne grosse dose de sanglant. Dans ce nouveau DLC "Faim Dévorante", Morbius s'alliera avec le reste de l'équipe des Midnight Suns pour combattre vampires et nazis mort-vivants.Le DLC est déjà disponible sur PC, Playstation 5 et Xbox Series. Vous pourrez donc déjà tester le nouveau gameplay de l'anti-héro, utilisant ses capacités spéciales pour infliger de lourds saignements. Pour fêter l'arrivée du petit nouveau, voilà le trailer de l'occasion :