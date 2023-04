- Immortals of Aveum dévoile son premier trailer de gameplay

Publié le Vendredi 21 avril 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Hit the rogue, Jack

Immortals of Aveum est un FPS qui se déroule dans un univers où la magie est reine. Nous allons suivre l'histoire de Jack, alors qu'il intègre l'ordre d'élite des guerriers-mages. Il en maîtrise trois couleurs : bleu, vert et rouge. Garçon des rues, autant intrépide que dissipé, Jack est plongé dans la guerre que les hommes se livrent pour le contrôle de la magie.Le jeu est développé par Ascendant Studios, un nouveau studio créé par Bret Robbins, ancien directeur créatif sur Dead Space et sur trois jeux de la franchise Call of Duty.Il sortira le 20 juillet 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series.C'est EA qui l'édite. Une nouvelle bande-annonce, la première proposant des phases de gameplay, a été dévoilée.