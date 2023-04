Pet Shop Simulator, un jeu de gestion d'animalerie

Publié le Mardi 25 avril 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

On va bouffer des lapins !

Pet Shop Simulator est un jeu de gestion d'animalerie, dans lequel vous allez devoir gérer votre boutique, satisfaire vos cliens, acheter les bons produits, vendre les bons aussi et, si le coeur vous en dit, péter les cervicales des lapins. Quoi que pour cette dernière affirmation, j'ai un doute.Le jeu est signé Games Incubator et sortir sur Steam dans le courant de l'année.Bref, si vous aimez les animaux et si vous aimez les jeux de gestion, voilà typiquement le genre de produit qu'il vous faut. La preuve, en vidéo.