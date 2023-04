El Dorado: The Golden City Builder débarque en paytest

Publié le Mercredi 26 avril 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

L'amour du travail bien fait

El Dorado: The Golden City Builder est, comme son nom l'indique, un city builder, ou si vous préférez un jeu de construction et de gestion de ville, qui se déroule dans l'Amérique du Sud, à une époque où les peuples de type Aztèques et Mayas régnaient en maîtres.Vous allez devoir conquérir la Péninsule du Yucatán et développer votre citékjusqu'à obtenir le titre de Cité d'Or. Et ça ne se fera pas sans quelques sacrifices. Humains si possible, parmi les prisonniers faits dans les cités ennemies que vous pourrez annexer pour en récupérer les ressrouces.Le jeu débarque prochainement en Bêta test, sur Steam . Vous pourrez vous y inscrire sur cette même page.