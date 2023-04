Publié le Mercredi 26 avril 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Il a fallu du temps pour que les canines poussent

Sorti il y a un an sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, mais aussi sur PC via l'Epic Games Store, le jeu Vampire: The Masquerade – Swansong arrive sur Steam le 25 mai.RPG narratif signé du studio Big Bad Wolf, Vampire: The Masquerade – Swansong, le jeu vous permet d’incarner trois vampires de la Camarilla, cette organisation toute puissante qui dirige la majorité des vampires, au cœur de Boston.L'histoire se déroule de nos jours. Elle débute en vous plaçant dans la peau d'un vampire bien décidé à faire la lumière (si j'ose dire) sur les assassinats de vampires inexpliqués qui se multiplient. Vous allez mener votre enquête au milieu des différentes factions de suceurs de sang, factions qui se détestent cordialement, bien entendu.Nous avions testé le jeu , à l'époque.