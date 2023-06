(TEST) Backbone, une nouvelle manette iOS et Android

Publié le Vendredi 23 juin 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Efficace et agréable, mais avec des choix bizarres...

En vacances, j'emmène mon PC, ma Nintendo Switch, et ça me suffit amplement. Dans les transports en commun, je me promène sur le net, j'envoie des dickpics ou j'insulte les gens dans le wagon du train, du RER, du métro ou dans le bus. Bref, je ne suis pas un gros consommateur de manette pour smartphone.Ce qui ne m'empêche pas d'apprécier l'objet de temps en temps, pour une petite partie à la va-vite, quand le wagon s'est vidé sous prétexte que j'ai menacé le premier qui mettait sa musique un peu forte de lui arracher les deux bras avec les dents.Et comme Backbone vient de sortira sa manette en France, ben on l'a testée.