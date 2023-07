- Lords of the Fallen : des images de gameplay

Publié le Vendredi 28 juillet 2023 à 11:35:00 par Romain Cappelletti

Beau, exigeant, violent, tout ce que j'aime

Lords of the Fallen est un soulslike dans un univers dark fantasy.Pour rappel, cet opus succède au précédent jeu éponyme sorti en 2014 et marque le reboot de la série.Le joueur évoluera dans deux mondes parallèles liés : Axiom, le monde des vivants, et Umbral, le monde des morts.Aller dans le monde des morts signifie mourir dans le monde des vivants, et inversement.Il sera possible de jouer en coopération en invitant un joueur dans votre partie, ce dernier pourra y rester aussi longtemps que souhaité.N'hésitez pas à visionner le trailer pour de plus amples informations sur le gameplay de Lords of the Fallen, qui sortira sur PC, PS5 et Xbox Series le 13 octobre 2023.