Publié le Mercredi 16 août 2023 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

Tricorne de Marans

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom (Nintendo Switch) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) Pikmin 4 (Nintendo Switch) New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo Switch) Mario Party Superstars (Nintendo Switch)

Final Fantasy XVI Hogwarts Legacy God of War Ragnarök

Forza 5 Horizon - Premium Edition Diablo IV Diablo IV Pack Cross-Gen

Hogwarts Legacy F1 23 Fifa 23

Hogwarts Legacy FIFA 23 GTA V

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Mario Kart 8 Deluxe Pikmin 4

Les Sims 4 : Vie au Ranch Farming Simulator 22 Platinum Edition Minecraft Java & Bedrock

Cette semaine encore, le SELL nous livre son top des ventes de jeux vidéo en France. Il s’agit de la 31semaine de 2023.Comme chaque semaine d’ailleurs, nous l’illustrons avec un fromage.Aujourd'hui, on vous fait découvrir le Tricorne de Marans, qui, a défaut d'être particulièrement blagueur, est fabriqué à base de lait cru de brebis. Il peut se manger affiné ou frais, et est moulé dans des faisselles triangulaires, desquelles il tire son nom. Ce fromage est une spécialité de la ville de Marans, en Charente - Maritime.Encore une fois, le top est monopolisé par Nintendo, et les tendances ne bougent pas beaucoup. Mes avis que ce ne sera plus le cas très bientôt.