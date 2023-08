- Un nouveau trailer pour Songs of Silence

Publié le Vendredi 18 août 2023 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

Une bêta bientôt disponible !

Un nouveau trailer révélant des images de gameplay de Songs of Silence est maintenant disponible sur Youtube.Pour rappel, Songs of Silence est un jeu de stratégie se déroulant dans deux mondes imaginaires distincts, menacés par le Silence dévorant. Il offre un mélange unique de gestion de royaume au tour par tour, d’exploration et de développement de héros, ponctués de batailles en temps réel courtes et intenses.Vous aurez accès à différentes actions selon la faction que vous choisissez et les héros dont vous disposez. Celles-ci sont représentées par des cartes à jouer, et seront vos atouts pour renverser le cours de vos batailles.Vous pouvez vous inscrire pour participer à la bêta fermée ici Songs of Silence sortira prochainement sur Steam.