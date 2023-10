- Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged, le meilleur jeu de l'année est disponible

Publié le Vendredi 20 octobre 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Nous sommes fans

J'ai toujours été fan de jeux de courses, et ai toujours eu une affection particulière pour les petits jeux sans prétention qui envoient du steak niveau sensations et fun. J'ai adoré le premier opus et attendais donc la suite avec impatience.Théo a toujours été fan de Hot Wheels, puisqu'il a été biberonné à la petite voiture et au circuit. Il a adoré le premier opus et attendait donc la suite avec impatience.Bonne nouvelle : Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged est sorti sur PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Il est en test à la rédaction et sincèrement, on ne va pas le lâcher de sitôt.