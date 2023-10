- Spider-Man 2 est disponible sur PS5

Publié le Vendredi 20 octobre 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Ce n'est pas le Greatest Of The Year

Marvel's Spider-Man 2 est sorti aujourd'hui, même si de nombreuses boutiques n'ont pas attendu la date de lancement officielle pour le refourguer à leurs clients.C'est LE jeu le plus attendu par les joueurs en cette fin d'année. A tort, parce que moi, perso, j'en attends un plus que celui-ci (vous le découvrirez dans la news de 12h).Et puis bon. Ça reste l'histoire d'un petit con boutonneux aux réactions débiles et au QI d'huître qui déambule en combi moulante dans une ville qui pue le shit (si, si, allez à New York, vous verrez).Dans ce nouvel opus, Kraven le Chasseur fait son apparition, tandis que les deux Spider-Man, Peter Parker et Miles Morales, sont réunis pour lutter contre lui et contre un tout nouveau Symbiote qui menace la Terre-1048. M'en fous, moi j'suis issu de la Terre-69. Je vous laisse deviner pourquoi.