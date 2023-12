Epic Games Store : les soldes de Noël ont débuté

Publié le Jeudi 14 décembre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Y'a du très très lourd

Alan Wake II

EA Sports FC 24

The Lord of The Ring Return to Moria

Assassin's Creed Mirage

Dead Island 2

Witchfire

Ghostrunner 2

Hogwarts Legacy

Lords of the fallen

The Crew Mortorfest

Remnant 2

Mortal Kombat 1

Payday 3

Red Dead Redemption 2

Star Wars Jedi Survivor

Immortals of Aveum

Dead by Daylight

Lego 2K Drive

GTA V

Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMix

The Last of Us Part 1

Spider-Man Remastered

The Oultast Trilas

Death Stranding

Spider-Man Morales

Dead Space

God of War

Robocop Rogue City

C'est Noël. Enfin dans quelques jours. L'Epic Games Store en profite pour vous faire des cadeaux, avec les soldes de fêtes de fin d'année qui débarquent sur la plateforme.Au menu, des bons Epic offrant 33% de réduction, des récompenses Epic boostées à 10%, mais aussi pas moins de 17 jeux et cosmétiques gratuits.Tout achat de plus de 14,99 € donnera droit à un bon Epic de 33% de réduction automatiquement appliquée lors du paiement.Pour récupérer des jeux et cadeaux gratuits, c'est par ici Sinon, vous trouverez des soldes spéciales sur la page dédiée du site Epic Games Store . Voici quelques-uns des titres en promotion :