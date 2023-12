PlayStation Plus : Les nouveaux jeux de décembre pour l'Extra et le Premium

Publié le Jeudi 14 décembre 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

De jolies choses

Grand Theft Auto V (PS4, PS5)

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (PS4, PS5)

Moto GP23 (PS4, PS5)

Metal: Hellsinger (PS4, PS5)

Salt and Sacrifice (PS4, PS5)

Moonscars (PS4, PS5)

Mega Man 11 (PS4)

Gigabash (PS4, PS5)

Grime (PS4, PS5)

Tinykin (PS4, PS5)

Prodeus (PS4, PS5)

Shadowrun Returns (PS4, PS5)

Shadowrun: Dragonfall - Director's Cut (PS4, PS5)

Shadowrun: Hong Kong - Extended Edition (PS4, PS5)

Mega Man Legacy Collection (PS4)

Mega Man Legacy Collection 2 (PS4)

Thrillville (PS4, PS5)

Thrillville: Off the Rails (PS4, PS5)

Buzz Lightyear of Star Command (PS4, PS5)

Comme d'habitude, alors que le mois est entamé, Sony ajoute des jeux gratuits, offerts aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue à vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre biblliothéque dès le 19 décembre.Voici la liste des jeux...PlayStation Plus Extra et Premium :PlayStation Plus Premium Classics :