- Nicky Larson Angel Dust : la bande-annonce

Publié le Vendredi 5 janvier 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Retour d'un vieux copain

Série animée, dérivée d'un manga, qui a fait les beaux jours de la fin des années 80/début des années 90, Nicky Larson, aussi connu sous le nom City Hunter, revient au cinéma. En anime, pas en adaptation moyenne avec de vrais acteurs.Nicky Larson Angel Dust sortira le 24 janvier. On retrouve notre héros, Nicky Larson, en compagnie de Laura, sa partenaire, à Tokyo. Lorsqu'Angie, une plantureuse jeune femme, demande à Nicky de retrouver... son chat, il accepte autant pour l'argent que pour les formes de sa cliente.Une affaire qui va le plonger au coeur d'une autre enquête : l'Angel Dust, une technologie capable de transformer les soldats en surhommes...Un film de Kazuyoshi Takeuchi et Kenji Kodama, avec les voix françaises de Vincent Ropion (Nicky Larson) et Anne Rondeleux (Laura).