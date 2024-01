- Prince of Persia: The Lost Crown, la nouvelle bande-annonce

Publié le Vendredi 5 janvier 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Sargon, c'est une marque de détergent ?

Le nouveau Prince of Persia n'en aura plus que le nom. Pas le même personnage, pas le même univers, pas le même genre... qu'on ne me parle pas de "retour aux sources", sinon je vais encore m'énerver. Ça n'a strictement rien d'un retour aux sources. Ou alors, vous n'avez jamais joué à un Prince of Persia et surtout pas les premiers.Ce qui ne veut pas dire que ce Prince of Persia: The Lost Crown sera un mauvais jeu. C'est juste qu'il faut remettre les choses à leur place, bordel.Prince of Persia: The Lost Crown sort le 18 janvier sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Vous allez incarner Sargon, un des Immortels, cette troupe de guerriers d'élite au service de la Reine de Perse.Beaucoup de combats, très peu de plateformes, seront à découvrir dans ce jeu d'action qui, il est vrai, en jette niveau graphismes.